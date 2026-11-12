Luz Azul apuesta al crecimiento y acerca sus productos a través de su tienda online

Una buena picada se convirtió en una tradición infaltable en los encuentros de los argentinos. Ya sea para disfrutar de un partido de fútbol, compartir una juntada con amigos, organizar un asado o celebrar las fiestas, los quesos y fiambres siempre encuentran un lugar en la mesa.

En este contexto, Luz Azul continúa consolidando su presencia en el mercado, con más de 70 sucursales y una propuesta que busca estar cada vez más cerca de sus consumidores.

Como parte de esta apuesta por la comodidad y la accesibilidad, la marca cuenta también con una tienda online, donde los clientes pueden elegir entre una variedad de quesos, picadas y otros productos, realizar sus pedidos de manera sencilla y recibirlos directamente en sus casas.

De esta manera, Luz Azul combina su tradicional presencia en locales físicos con las nuevas modalidades de compra digital, facilitando el acceso a sus productos y adaptándose a los hábitos de consumo actuales.

Con la premisa de que ningún encuentro está completo sin una buena picada, la marca invita a disfrutar de cada ocasión y mantiene firme su mensaje: «Quedate con lo que te hace bien, quedate con Luz Azul».