Tornquist: la Provincia dictó la conciliación obligatoria por los 160 despidos en la papelera

El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó este jueves la conciliación obligatoria en el conflicto por el cierre de Papelera del Sur, que dejó a unos 160 trabajadores sin empleo en Tornquist.



La medida se resolvió durante la segunda audiencia realizada durante la mañana en Bahía Blanca y obliga a la empresa y al sindicato a suspender las acciones vinculadas con la disputa mientras se abre una instancia de negociación. Tras conocer la resolución, los empleados anunciaron que volverán a presentarse en sus puestos de trabajo.



La conciliación tendrá un plazo inicial de 15 días, prorrogable por otros cinco, y busca retrotraer la situación al estado anterior al inicio del conflicto. Esto abre la posibilidad de revisar los despidos comunicados por la empresa, aunque las señales dadas por la empresa hasta ahora daban como margen a un cambio de postura en favor de retrotraer la decisión.



A la segunda audiencia se sumó el titular de la Federación de Obreros y Empleados de la. Industria del Papel, Cartón y Químicos, Claudio Urquiza, quien acompañó a los representantes locales del sindicato. Por la parte empresaria, esta vez acudieron el apoderado Mariano Capisto y uno de los abogados del grupo.



Frente a la falta de avances en las primeras negociaciones, los trabajadores habían iniciado el lunes un acampe por tiempo indeterminado frente al establecimiento. La medida se organizó en turnos de seis horas para garantizar una presencia permanente durante las 24 horas. Con la conciliación obligatoria, las medidas de fuerza deberán quedar suspendidas durante el procedimiento, por lo que el acampe entraría también en una pausa mientras se extienda la instancia de negociación.



La conciliación obligatoria abre una nueva oportunidad para discutir el futuro de la planta y la situación de los trabajadores. La medida no implica por sí misma que la empresa haya desistido definitivamente del cierre, pero sí establece un marco de negociación obligatorio y una pausa en el conflicto mientras la Provincia intenta acercar posiciones.



En ese marco, la primera de las reuniones está prevista para el viernes 20 de noviembre desde las 09:30.

