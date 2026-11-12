Estudiantes perdió en Las Flores y complicó su clasificación

Estudiantes sumó una nueva derrota en el duelo correspondiente a la 5° fecha de la competencia organizada por el Consejo Federal.

El “Bataraz” cayó 3 a 0 ante Ferrocarril Roca en Las Flores y complicó sus chances de clasificación a la siguiente instancia.

Ahora, el “Bata” tendrá una última oportunidad para cerrar la etapa clasificatoria y será con la obligación de ganar para mantener sus posibilidades de clasificación a la siguiente instancia y seguir siendo el único representante de Olavarría en la importante cita nacional.

Fuente: prensa CAE