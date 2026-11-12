El cuartel de Bomberos será sede de una jornada de asesoramiento notarial

Este sábado 14, en el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de la ciudad, ubicado en avenida Colón 3250, se llevará adelante XIV Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario.



La actividad, impulsada por el Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA) , tendrá como objetivo brindar asesoramiento gratuito a los vecinos sobre diversas cuestiones jurídicas y notariales.



En el horario de 10:30 a 12:30, los interesados podrán acercarse y consultar sobre directivas anticipadas de salud, medidas de autoprotección, autorizaciones para conducir y viajar, régimen patrimonial del matrimonio, donaciones, testamentos, compraventa de inmuebles, sociedades, contratos y uniones convivenciales, entre otros temas.



Desde Bomberos Voluntarios indicaron que acompañan la propuesta “que promueve el acceso a la información y el asesoramiento, fortaleciendo el trabajo conjunto entre instituciones al servicio de la comunidad”.

