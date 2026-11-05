Lucas Janson se reencontró con el gol casi dos años después

Casi dos años después, Lucas Janson marcó su primer gol con el equipo de La Plata en lo que fue el último partido de la Fase de Grupos en el Torneo Clausura organizado por la Asociación del Fútbol Argentino.

Lucas Janson convirtió su primer gol con la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata en lo que fue el triunfo 2 a 1 ante Belgrano en “El Bosque”.

A los 7´, Janson interceptó un centro por detrás de toda la defensa y, de cabeza, colocó la pelota en el ángulo del arco defendido por el guardameta del elenco cordobés.

El olavarriense que se retiró en el complemento, sumaba una sola asistencia en el elenco de La Plata en 14 partidos y su último gol había sido con la camiseta del “Xeneize” en enero del 2025, por Copa Argentina ante Argentino de Monte Maíz.

El gol de Janson: