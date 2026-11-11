Olavarrienses corrieron las “500 millas del Norte” en Uruguay

En Artigas, se completó el “Gran Premio Intendencia Departamental de Artigas”, una convocante prueba internacional reservada para Máster, Junior y Damas que tuvo presencia local.

La competencia de ciclismo de ruta dividido en 4 etapas tuvo al equipo platense Grupo Italiana como único representante argentino y entre los 12 deportistas del equipo, hubo presencia local.

La competencia recorrió diferentes escenarios de la ciudad de Uruguay tuvo la participación de Cristian Roldán, Emilio Spinela, Diego Martín y Guido Santa Cruz.