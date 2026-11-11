Tramitar el DNI y pasaporte será más caro desde fines de noviembre

El costo de identificarse o viajar al exterior tendrá nuevos valores en la Argentina. El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) actualizó las tarifas de pasaportes y del Documento Nacional de Identidad (DNI) mediante disposiciones y una resolución publicadas este miércoles en el Boletín Oficial. El pasaporte ordinario pasará a costar $130.000, mientras que el DNI regular tendrá un valor de $20.000 desde el 21 de noviembre.



Los cambios incluyen una suba de 30% en la tramitación de los pasaportes y aumentos de hasta 100 % en algunas modalidades del documento de identidad.



La Disposición 759/2026 convirtió el cuadro tarifario de los documentos de viaje a Unidades Arancelarias Documentales (UAD). Cada UAD fue fijada en $1.000 y el esquema comenzará a aplicarse diez días después de la publicación de la medida oficial.



El Renaper indicó que la actualización busca sostener los estándares tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos de viaje argentinos. Según el texto de la disposición, el nuevo mecanismo procura asegurar la sustentabilidad financiera del organismo y una reinversión más eficiente de sus recursos.



Pasaporte ordinario para argentinos, con entrega regular: 130 UAD, equivalentes a $130.000. El trámite exprés tendrá un valor de 260 UAD y el pasaporte de resolución inmediata: 429 UAD.



Por otra parte, el pasaporte excepcional para extranjeros tiene un costo fijo de 130 UAD y el documento de viaje para personas apátridas o refugiadas de 130 UAD.



La norma conserva una excepción para los errores de emisión. Si un pasaporte presenta una equivocación formal atribuible al organismo, la persona titular podrá pedir una nueva emisión sin pagar la tasa en un plazo de 90 días.



Por el lado de los DNI, la Resolución 151/2026 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior estableció el nuevo cuadro para el Documento Nacional de Identidad. Contempla subas que, de acuerdo con el tipo de gestión, llegan hasta el 100%.



Los aranceles previstos serán de $20.000 para el DNI regular, $52.000 para el trámite exprés, $114.000 para obtenerlo al instante y para los extranjeros, el importe a abonar será de $40.000.

