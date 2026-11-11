Golf: Uma Springer jugará el Torneo Nacional Junior





En el Mar del Plata Golf Club se disputó la Copa “Luis Hansson”, que marcó el cierre de la temporada del Ranking de Menores con y sin hándicap y fue con destacada actuación para la representante del Club Atlético Estudiantes.

La representante del Club Atlético Estudiantescompitió en la categoría Pre Juveniles y obtuvo el segundo puesto en la clasificación neta, con un registro de 73 golpes y logró la clasificación al Torneo Nacional Junior 2026.

El certamen nacional, que celebrará su 21.ª edición, se disputará los días 17 y 18 de diciembre en Golf Los Acantilados, en Mar del Plata, y reunirá a jóvenes golfistas de distintos puntos del país.

Fuente: prensa CAE