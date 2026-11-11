Inteligencia artificial: PAMI reglamentó su uso en sus procesos de gestión

PAMI reglamentó el uso de inteligencia artificial en sus procesos de gestión mediante un manual que alcanza a todas sus áreas y a los proveedores que trabajan con datos del Instituto, con controles para proteger la información de los afiliados.

El marco establece que cualquier desarrollo que incorpore inteligencia artificial a los procesos del organismo debe pasar por una evaluación formal antes de ponerse en marcha. También regula el uso individual de asistentes por parte de los trabajadores, quienes solo pueden utilizar plataformas habilitadas.

Para evaluar los proyectos, el Instituto creó un Comité de Ética de Inteligencia Artificial, integrado por especialistas técnicos, legales, médicos y de seguridad informática, cuyo funcionamiento está definido por un reglamento específico.

Cada iniciativa se analiza junto con distintas áreas de PAMI y puede aprobarse, devolverse para realizar ajustes o rechazarse. Las herramientas que ya están en uso quedan sujetas a un seguimiento periódico y pueden suspenderse si se detectan errores, sesgos o problemas de seguridad.

El control humano constituye el eje del esquema: ninguna decisión que afecte el acceso a tratamientos, medicamentos o prestaciones puede quedar exclusivamente en manos de la inteligencia artificial.

Además, los trabajadores no pueden cargar información sensible en servicios que no ofrezcan garantías de confidencialidad. Los datos personales de los afiliados deben anonimizarse siempre que sea posible y cada uso debe contar con el aval de las áreas de protección de datos y de asuntos jurídicos.

Para elaborar el marco, PAMI tomó como base la Guía de Controles de Inteligencia Artificial de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que pide a las entidades del Estado una política explícita sobre estas tecnologías y establece que la responsabilidad por las decisiones sigue en manos de las personas.

