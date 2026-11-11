La fiesta por el 159º aniversario de Olavarría será el 25 de noviembre

La fiesta por el 159º aniversario de la ciudad de Olavarría, que se llevará a cabo en el Parque “Helios Eseverri” finalmente se realizará el miércoles 25 de noviembre, coincidiendo con la fecha de fundación en 1867.



Inicialmente estaba pautada a realizarse el sábado 28 de noviembre, pero fuentes del Municipio confirmaron el cambio.



En el marco de la celebración, convocan a artesanos locales fiscalizados, emprendedores, productores y food truck locales a participar del evento, que podrán inscribirse desde el próximo jueves 12, y tendrán tiempo hasta el miércoles 18 de noviembre.



La modalidad será personal y presencial en la oficina de Desarrollo Económico, ubicada en Moreno 2765, de 8 a 14 horas.



Entre los requisitos, detallaron que los artesanos fiscalizados deberán presentar el correspondiente carnet, mientras que emprendedores, productores y pochocleros deberán presentar las habilitaciones de Repupa, Pupaa, Sala de elaboración, puesto fijo y el consumo eléctrico que requiere cada uno. El cupo es limitado.



Aún no hay información oficial acerca de las bandas y grupos musicales que brindarán los shows a lo largo de la jornada.

