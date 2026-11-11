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La fiesta por el 159º aniversario de Olavarría será el 25 de noviembre

Fuentes del Municipio confirmaron la fecha de la celebración, que inicialmente estaba pautada para el sábado 28. Además, desde este jueves 12, artesanos, emprendedores y food truck podrán inscribirse para participar.

Miércoles, 11 de noviembre de 2026 a las 16:04

Por Redacción

La fiesta por el 159º aniversario de la ciudad de Olavarría, que se llevará a cabo en el Parque “Helios Eseverri” finalmente se realizará el miércoles 25 de noviembre, coincidiendo con la fecha de fundación en 1867.


Inicialmente estaba pautada a realizarse el sábado 28 de noviembre, pero fuentes del Municipio confirmaron el cambio. 


En el marco de la celebración, convocan a artesanos locales fiscalizados, emprendedores, productores y food truck locales a participar del evento, que podrán inscribirse desde el próximo jueves 12, y tendrán tiempo hasta el miércoles 18 de noviembre.


La modalidad será personal y presencial en la oficina de Desarrollo Económico, ubicada en Moreno 2765, de 8 a 14 horas.


Entre los requisitos, detallaron que los artesanos fiscalizados deberán presentar el correspondiente carnet, mientras que emprendedores, productores y pochocleros deberán presentar las habilitaciones de Repupa, Pupaa, Sala de elaboración, puesto fijo y el consumo eléctrico que requiere cada uno. El cupo es limitado. 


Aún no hay información oficial acerca de las bandas y grupos musicales que brindarán los shows a lo largo de la jornada.
 

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