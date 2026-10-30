Bochas: Olavarría se lució en el Argentino y fue campeón en Tercetos

Durante el transcurso de la pasada semana, la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” se lució en el Campeonato Argentino de Damas, disputado en Santa Fe.

Las representantes olavarrienses se consagró campeona argentina en tercetos, alcanzó el segundo puesto en parejas y obtuvo el tercer lugar en individual.

El equipo integrado por María Victoria Maiz, Érica Quinteros, Cecilia Esnal, Guadalupe Serantes y el director técnico Roberto Serantes, logró la consagración nacional al vencer en la Final a Córdoba por 15 a 7.

Además, en Parejas, Olavarría fue subcampeona. Guadalupe Serantes, María Victoria Maiz, Cecilia Esnal y du Director técnico Roberto Serantes cayeron ante Provincia de Buenos Aires por 12 a 8. Previamente, habían derrotado a San Cristóbal, Entre Ríos y Chajarí.

En el selectivo de Provincia, las campeonas fueron las olavarrienses Andrea Fisher y Flor Vallejos.

Por último, Gabriela Limardo con Juan Pablo Notararigo como DT, finalizó en el tercer lugar del podio tras caer en Semifinales. Había festejado, previamente, ante San Cristóbal, Entre Ríos, Santiago del Estero y Neuquén.

De esta manera, la Asociación de Bochas Ciudad de Olavarría cerró su participación con tres resultados destacados: un título argentino, un subcampeonato y un tercer puesto nacional.