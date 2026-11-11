Falleció “Bachicha” Itzaina, el alma de San Martín de Sierras Bayas

Se fue Carlos “Bachicha” Itzaina y en el cielo ya estará recordando los míticos años en el fútbol de Olavarría del León Serrano con el “Vasco” Saloiña y el “Perro” Di Buono, dos glorias de San Martín de Sierras Bayas que también dejaron este mundo hace unos pocos meses.

Hasta que la salud se lo permitió, “Bachicha” fue el alma de San Martín de Sierras Bayas, en las buenas (no tantas) y también cuando los resultados deportivos no acompañaban en la cancha y San Martín le tributó este miércoles homenaje en redes sociales a quien cumplió con casi todos los roles que se pueden afrontar en un club: fue jugador, masajista, ayudante de campo y miembro de la subcomisión de fútbol. Fue todo...

“Podríamos enumerar todos los ‘ex’ puestos que tuvo nuestro querido ‘Bachicha’ y todos por amor a la camiseta aurinegra. Por amor nomás, sin recibir nada a cambio. Como corresponde a un dirigente y a una persona de bien. ¡Así te recordaremos amigo! Gracias por todo y hasta siempre” publicó la entidad en su cuenta de Instagram.

Bachicha será recordado siempre por su calidez, con esa sonrisa cristalina para los suyos y para los que llegaban al “Pozo Serrano”, por su bonhomía. Un referente del fútbol de las localidades, un gran tipo. Se marchó el alma de San Martín de Sierras Bayas.