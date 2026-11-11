El Dr. Alí denunció las graves consecuencias por el recorte al “Remediar”

El secretario de Salud y director del Hospital “Dr. Héctor Cura”, Dr. Fernando Alí, denunció este martes en sus redes sociales que de enero a octubre de 2026, los centros de salud de Olavarría recibieron un 70% menos de medicamentos del programa “Remediar” que en 2025.

Acotó además, a grosso modo, que en estos diez meses la farmacia del Hospital Cura sumó 4.040 nuevos usuarios que no habían retirado medicación allí en 2024 ni en 2025.

En un hilo de X, el funcionario recordó que “Remediar” nació en 2002, después de una profunda crisis económica. El Ministerio de Salud de la Nación compraba medicamentos esenciales y los enviaba a centros de atención primaria de todo el país para que quienes se atendían allí pudieran retirarlos sin costo.

“Remediar dispensó 37,1 millones de tratamientos en 2022 y 14,1 millones en 2025. En octubre de 2026, la Nación redujo el listado a seis principios activos de uso cardiovascular. Quedaron afuera, entre otros, el salbutamol para el asma y la metformina para la diabetes” indicó.

Alí afirmó que “sostener los tratamientos cardiovasculares es necesario. También hay que garantizar los medicamentos para los demás problemas que se atienden en un centro de salud. Las provincias organizaban la atención primaria y ‘Remediar’ aportaba medicamentos directamente a los barrios”.

En números concretos, planteó que “de noviembre de 2023 a octubre de 2026 el precio en farmacia de los medicamentos relevados, de uso frecuente entre personas mayores subió cerca del 404%. Por esos mismos medicamentos, el pago de bolsillo de los afiliados a la obra social de jubilados y pensionados subió cerca del 638%”.

Entre otros datos, aportó que la Provincia de Buenos Aires sostiene parte de la provisión con Medicamentos Bonaerenses. Según el CELS, Nación envió a la Provincia casi 40.000 botiquines de ‘Remediar’ en todo 2023 y menos de 4.000 en los primeros meses de 2026.

“En Olavarría, 18 centros de atención primaria recibían medicamentos de ‘Remediar’. El promedio mensual bajó de unas 26.800 unidades en 2025 a unas 8.000 entre enero y octubre de 2026. La levotiroxina para el hipotiroidismo dejó de llegar por esa vía” especificó.

Agrava la situación, según datos suministrados por Alí, que, de enero a octubre de 2026 la farmacia del Hospital Cura sumó 4.040 nuevos usuarios. Son personas que no habían retirado medicación allí en 2024 ni en 2025. Tres de cada cuatro estaban empadronadas en un centro de salud y 932 habían perdido su obra social o prepaga.

“En la farmacia vemos todos los días a personas que dejaron de pagar la prepaga, que tienen obra social pero no pueden pagar la diferencia, o que necesitan un medicamento que su cobertura dejó de incluir” manifestó.

“Si el medicamento deja de llegar al centro de salud y tenés que pagarlo de tu bolsillo, ¿de dónde sale esa plata? ¿Del alquiler? ¿De la comida? Y si el mes que viene vuelve a pasar, ¿cómo hacés para seguir el tratamiento?” se preguntó.

Para el subsidio social de medicamentos al 100% de la obra social de jubilados y pensionados, un requisito general es tener ingresos mensuales inferiores a 1,5 haberes mínimos. En noviembre de 2026, ese umbral equivale a $666.237,69.

“Cada persona que hace fila en la farmacia necesita sostener su tratamiento. El desafío local es sostener la entrega en los barrios y responder a más personas en el hospital. Para garantizar ese acceso hacen falta el Municipio, la Provincia, Nación y las obras sociales” dijo.

“La salud es un derecho. Garantizarlo —enfatizó— mejora la vida de las personas y ayuda a que las comunidades se desarrollen. La salud la construimos entre todos. Cuando elegimos a quienes van a gobernar, importa saber qué harán para garantizar ese derecho”.