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Cruces confirmados para “Semis” del Torneo “Juan Domingo Marinangeli”

Luego de finalizados los Cuartos de Final del Torneo “Juan Domingo Marinangeli”, quedaron definidos los cruces de la siguiente ronda de Play-Off.

Miércoles, 11 de noviembre de 2026 a las 11:58
Foto: Claudio Stular

Por Redacción

La Liga de Fútbol de Olavarría tiene confirmado los cuatro equipos que jugarán Semifinales y se definieron los cruces.

Con los encuentros jugados de Cuartos de Final, quedó establecido cómo se medirán los equipos en semifinales. Hubo victorias para Racing, Municipales, Estudiantes y San Martín que dio la sorpresa y eliminó al segundo mejor elenco clasificado.

Los clasificados se reordenaron, de acuerdo a la etapa regular, y chocarán 1º vs. 4º y 2º vs. 3º. Será una llave a un encuentro, con localía para los dos mejores ubicados, pero ya sin ventaja deportiva por lo que, en caso de igualdad, habrá penales.

Los cruces:

Racing vs. San Martín
Municipales vs. Estudiantes

 

Fuente: prensa LFO

 

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