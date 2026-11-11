Cruces confirmados para “Semis” del Torneo “Juan Domingo Marinangeli”

La Liga de Fútbol de Olavarría tiene confirmado los cuatro equipos que jugarán Semifinales y se definieron los cruces.

Con los encuentros jugados de Cuartos de Final, quedó establecido cómo se medirán los equipos en semifinales. Hubo victorias para Racing, Municipales, Estudiantes y San Martín que dio la sorpresa y eliminó al segundo mejor elenco clasificado.

Los clasificados se reordenaron, de acuerdo a la etapa regular, y chocarán 1º vs. 4º y 2º vs. 3º. Será una llave a un encuentro, con localía para los dos mejores ubicados, pero ya sin ventaja deportiva por lo que, en caso de igualdad, habrá penales.

Los cruces:

Racing vs. San Martín

Municipales vs. Estudiantes

Fuente: prensa LFO