Torneo Regional Amateur: la otra “Semi”, goleada de Ferro

En una destacada noche en “El Coloso” de Barrio Talleres, Ferro Carril Oeste goleó a Huracán de Ingeniero White y se adelantó en la otra semifinal de la Región Pampeana Sur del certamen que organiza el Consejo Federal y otorga ascensos al Torneo Federal A.

El “Verdolaga” venció 3 a 0 a Huracán y logró una diferencia sustancial en el marco de una nueva llave de Play-Off del Torneo Regional Amateur.

El conjunto piquense comenzó a construir la victoria durante la primera mitad del encuentro. Mariano Meynier fue el encargado de romper la paridad y abrir el marcador, dándole la tranquilidad necesaria al dueño de casa para manejar los tiempos del partido.

En el segundo tiempo, el elenco verde ratificó su dominio futbolístico y amplió la diferencia en el tanteador. Nicolás Genés y Joel Piccinini anotaron para decretar la goleada.