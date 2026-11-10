Todo listo para recibir al Papa León XIV en Luján



Está todo preparado para la llegada del papa León XIV a Luján y hay cada vez más expectativa. Millones de personas arribarán desde distintos puntos de la provincia y allí estarán Infoeme y Verte: las periodistas Agustina Pagano y Sol Pallero partirán este martes por la noche para presenciar esta histórica visita y mostrar los detalles del evento.



León XIV abordará el papamóvil en las inmediaciones del ingreso a la ciudad de Luján y desde allí avanzará por la avenida Nuestra Señora de Luján hasta la Plaza Belgrano. Una vez en el lugar, dará inicio a la Santa Misa como parte de la última etapa de su visita a la Argentina.



Para organizar el evento, desde este martes a las 16:00 se realizará la apertura de la Zona 0, lo que habilitará el ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján. El Municipio informó que el acceso para los asistentes será por la avenida Nuestra Señora de Luján, desde la Rotonda Ana de Matos.



La vigilia comenzará a las 18:00 del martes con espectáculos musicales y artísticos en dos escenarios, que se extenderán hasta la una de la madrugada del miércoles. Entre los artistas confirmados se encuentran Filocalia, Hermanos Menta, Daniel Poli, Ariel Glasser, Santi Tucumán, Los Chillados, Carafea, Los Campedrinos, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto.



Durante la noche también se realizarán momentos significativos, como el ingreso de la Virgen Peregrina, que recorrerá el corredor central de la plaza. Además, habrá un espacio dedicado a los jóvenes, quienes podrán seguir en vivo el encuentro del papa León XIV con ellos en la Ciudad de Buenos Aires.



Las actividades del miércoles por la mañana, previas al arribo del Sumo Pontífice, se concentrarán en la plaza de la Basílica. La programación incluirá la participación del Ballet Sumampa, la presentación musical de Luciano Pereyra y la transmisión en vivo de la visita papal a la cárcel de Devoto.



La celebración litúrgica contará con dos momentos destacados dentro de la Basílica. Uno de ellos será el descenso de la imagen original de la Virgen de Luján desde el altar mayor, mientras que el Coro Municipal de Luján de Cámara “Ernesto Storani” tendrá a su cargo la interpretación musical durante la Santa Misa.



En paralelo, durante la madrugada del miércoles se dispondrán espacios de silencio, descanso, oración y reconciliación para los fieles. En el predio también se montó una amplia zona de servicios que contará con baños, patios de comidas, puestos de salud, hidratación y seguridad.



Una vez finalizada su agenda en el país, el Santo Padre se retirará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Desde allí, emprenderá su viaje con destino a Perú.