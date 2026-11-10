Se realizó una nueva capacitación a trabajadores y empresarios de locales nocturnos



En la tarde del último jueves se llevó adelante una nueva jornada de capacitación destinada a empresarios, trabajadores y personal de seguridad de locales de esparcimiento nocturno de Olavarría. La actividad fue encabezada por las Direcciones de Habilitaciones y de Mujeres, Géneros y Diversidad del Municipio y tuvo lugar en “Brau”, donde se logró contar con una importante convocatoria.



Participaron propietarios, encargados, trabajadores y personal de seguridad de alrededor de una decena de establecimientos de la ciudad, en el marco de un espacio de formación e intercambio orientado a brindar herramientas para la prevención y el abordaje de situaciones de violencia de género y/o discriminación en ámbitos de nocturnidad.



Se trató del cuarto encuentro de estas características realizado durante el año, en cumplimiento de las Ordenanzas Municipales 4919/22 y 5730/25, que establecen la obligatoriedad de desarrollar capacitaciones vinculadas a esta temática para quienes se desempeñan en este tipo de establecimientos.



Desde la Dirección de Habilitaciones se recordó que, entre los requisitos para obtener la correspondiente habilitación municipal, los locales deben cumplir con dos exigencias específicas: que la totalidad de su personal acredite haber participado de estas instancias de capacitación acerca de cómo intervenir ante posibles situaciones de violencia de género y/o discriminación, y que cuenten con cartelería visible que identifique al establecimiento como “Espacio libre de discriminación y violencia de género”. Esta señalización debe incluir, además, las líneas de contacto disponibles para denunciar este tipo de situaciones.

En ese sentido, durante la jornada también se realizó la entrega de calcomanías y cartelería para que puedan ser colocadas en los distintos establecimientos, facilitando así la identificación de estos espacios y la difusión de los canales de denuncia.



Se destacó a la par que, más allá del cumplimiento de las disposiciones vigentes, estos encuentros forman parte de un proceso de trabajo conjunto que busca avanzar en la elaboración de un protocolo común de actuación ante situaciones de violencia y/o discriminación en los ámbitos de esparcimiento nocturno.



En ese camino, desde el Municipio marcaron la importancia de convocar e involucrar activamente a quienes forman parte de la nocturnidad, incorporando sus experiencias cotidianas y el conocimiento que adquieren en el desarrollo de sus tareas. La propuesta es articular esos aportes con la formación, los recursos y las herramientas técnicas de las áreas municipales, para construir colectivamente criterios de intervención y respuestas adecuadas ante posibles situaciones.



De esta manera, se busca fortalecer la prevención, promover ámbitos de diversión y encuentro más seguros y garantizar que tanto trabajadores como concurrentes puedan desarrollar sus actividades en espacios libres de violencia y discriminación.

