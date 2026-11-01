A todo o nada: Estudiantes y Racing juegan la revancha

El fútbol de Olavarría vivirá este domingo una mañana de definiciones. Estudiantes y Racing volverán a verse las caras en la revancha de los Cuartos de Final del Torneo Regional Amateur, en un clásico que determinará cuál de los dos equipos continuará su camino en la competencia organizada por el Consejo Federal que otorga ascensos al Torneo Federal A.

Los dos representantes olavarrienses se enfrentarán hoy desde las 11:00 hs. en el Estadio Central del Parque Guerrero, con la serie de cuartos de final igualada 2 a 2. En caso de mantener la igualdad el vencedor se definirá mediante tiros desde el punto del penal.

En cuanto a las novedades de los equipos, Racing tendrá una modificación obligada en su formación inicial debido a la expulsión de Vicente Barberini en el partido de ida. Por el lado de Estudiantes, el entrenador Mauricio Peralta cuenta con el plantel a disposición para definir los once que saldrán a la cancha en busca de la clasificación.

La cuaterna arbitral será de la Liga de Tandil y estará encabezada por Lautaro Paletta, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un encuentro que concentrará todas las miradas del fútbol olavarriense. Como primer asistente se desempeñará Fernando Zabalza y como segundo Mauro Fernando Cejas. El cuarto árbitro será Mauro Ignacio Echarren.

Al igual que sucedió en el partido de ida, no estará permitido el ingreso del público visitante. La Policía dispuso un amplio operativo de seguridad para evitar la presencia de hinchas del equipo visitante en las inmediaciones del estadio.