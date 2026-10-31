Se juega la Reclasificación del Torneo “Juan Domingo Marinangeli”

La Liga de Fútbol de Olavarría confirmó la definición de la Reclasificación y habrá tres partidos en la jornada del domingo. El restante, el martes.
Entre domingo y martes se conocerán los equipos clasificados a Cuartos de Final de la máxima competencia local.
El Fortín, Estudiantes, San Martín y Embajadores serán locales en las series a partido único y además, tendrán la posibilidad de avanzar incluso en caso de empate.
La programación
Domingo
11:00: San Martín vs. Espigas
12:00: El Fortín vs. Hinojo
18:30: Embajadores vs. Sierra Chica
Martes
19:00: Estudiantes vs. Colonias y Cerros