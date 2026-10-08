Numerosas peleas en otro Festival “Al estilo Carlos López”

Nuevamente “Al estilo Carlos López” y con la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo, habrá acción en El Fortín y será con un programa que incluye 14 combates y un fondo netamente olavarriense.

En la previa de lo que será una nueva velada boxística en la Ciudad, se llevó a cabo la presentación en instalaciones de Matadero Box con la presencia del organizador Carlos López, púgiles y aficionados.

El 104° evento organizado por Carlos López, tendrá la presentación de 14 representantes de seis gimnasios de la Ciudad y dará comienzo desde las 21:00 del viernes con un prometedor triple fondo y un cierre netamente olavarriense.

Después de mucho tiempo, habrá duelo olavarriense en la última de las peleas de la noche. Se enfrentarán Erik Tobio de Matadero Box y Tomás Kuhn de Oto Box.

La programación:

Joaquín Dominguez (Pendas Box) vs Lionel Tévez (La Matanza)

Lautaro Parra (FB Box) vs Valentín Castañares (Azul)

Santiago Pedernera (Videla Box) vs. Franco Maciel (Las Flores)

Ian Acuña (FB Box) vs Lautaro Burgos (Azul)

Emilio Barrios (Pendas Box) vs Tomás Uvilla (Uvi Box)

Mauro Cardarelli (Las Flores) vs. Bruno Martínez (La Matanza)

Rodrigo Vázquez (FB Box) vs Mateo Gaitan (Azul)

Tiziano Costa (Punta Alta) vs Santiago Galván (Tandil)

Martina Ottogalli (FB Box) vs Sharon Dobal (Ferro Box, Tandil)

Diego Requena (Matadero Box) vs Ismael Domínguez (Tandil)

Michael Digeronimo (FB Box) vs Leandro Arce (La Matanza)

Triple fondo

Junior Bargas (Matadero Box) vs Lucas Leonardo (Tandil)

Facundo Farías (Escuela Municipal de Box) vs Joaquín Cardarelli (Las Flores)

Erik Tobio (Matadero Box) vs Tomás Kuhn (Oto Box)