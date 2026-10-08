Los olavarrienses en la Liga Nacional empezaron la temporada

Durante el transcurso de los últimos días, la Liga Nacional inició con una nueva temporada y mientras avanza una nueva semana, casi todos los olavarrienses en la categoría ya sumaron sus estrenos.

El primero en salir a la cancha fue Gonzalo Aman que sigue siendo uno de los jugadores juveniles de Peñarol de Mar del Plata. Sumó 3:57 minutos en cancha.

El “Milraytas” tuvo el mejor estreno en el Polideportivo Islas Malvinas y derrotó al último campeón, Gimnasia y Esgrima por 62 a 57.

Alejandro Diez apenas sumó 36 segundos y 2 puntos en el inicio de una nueva temporada en Ferro Carril Oeste.

El ala-pivot olavarriense sufrió una lesión que lo mantendrá dos semanas fueras de las canchas en lo que fue debut con derrota para el “Verdolaga” por 79 a 68 ante Argentino en el “Fortín de las Morochas” de Junín.

Además, Mariano Marina jugó por duplicado en su segundo año en La Unión. Aportó 21 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia en el debut en Comodoro Rivadavia y luego, sumó 12 puntos, 1 rebote, 4 asistencias y 2 robos en Vicente López.

El elenco formoseño inició la competencia con derrota ante Gimnasia y Esgrima por un reñido 92 a 86 y se recuperó en su primer partido en Buenos Aires venciendo a Platense por 90 a 86.

Bruno Sansimoni y Agustín Brocal fueron los últimos en salir a la cancha y en la noche del miércoles sumaron sus primeros minutos en lo que fue derrota de Oberá Tenis Club ante Boca Juniors en La Bombonerita por 96 a 73.

El base olavarriense completó el duelo con 10 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias y 1 robo, mientras que el chaqueño formado en Estudiantes sumó 9 puntos que le permitieron llegar a los 2000 puntos en la Liga Nacional. Además, tomó 2 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero.

Facundo Mariano, confirmado como jugador de La Unión, compartiendo equipo con Marina, es parte de la gira, pero aún no sumó minutos en la máxima categoría del básquet argentino.