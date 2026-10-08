HCD: se aprobó una ordenanza para proteger el patrimonio cultural de Olavarría

En la 14° sesión ordinaria, realizada este jueves, el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría aprobó por unanimidad la Ordenanza N° 5958/26, que establece un marco legal para la protección y preservación del patrimonio cultural histórico, arquitectónico, urbanístico, paisajístico y natural del Partido de Olavarría.

La iniciativa, impulsada por el bloque Fuerza Patria, busca establecer herramientas para la determinación, preservación, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión del Patrimonio Histórico Cultural del Municipio de Olavarría (PHCMO).

Durante la sesión, la concejala Telma Cazot destacó que se trata de “una ordenanza muy esperada” y señaló que existen distintos grupos de vecinos interesados en trabajar para su implementación. En ese sentido, sostuvo que el patrimonio “está construido por el aporte de las distintas generaciones de olavarrienses y refleja la historia, identidad y riqueza de nuestro pueblo”.

La ordenanza contempla la creación de un Registro Público del Patrimonio Cultural, en el que serán incorporados los bienes que formen parte del patrimonio protegido, y establece la conformación de una Comisión Asesora Permanente, integrada por especialistas, representantes del HCD y distintos actores de la comunidad.

El Patrimonio Histórico Cultural de Olavarría comprende bienes muebles e inmuebles, materiales y simbólicos, ubicados tanto en zonas urbanas como rurales, que por su significación contribuyan a definir la identidad y la memoria de los habitantes del Partido.

Entre los bienes alcanzados se incluyen inmuebles de valor arquitectónico, artístico o cultural, conjuntos y monumentos, sepulcros y lugares históricos; yacimientos arqueológicos y paleontológicos; piezas de arqueología, antropología, etnografía, paleontología, zoología, botánica, mineralogía y anatomía.

También quedan comprendidos manuscritos, documentos, objetos históricos, artísticos y científicos, instrumentos y partituras musicales, piezas de numismática, libros, periódicos y cartografía, entre otros bienes.

El órgano de aplicación de la ordenanza será la Dirección de Patrimonio Cultural, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad de Olavarría.

Otros proyectos aprobados

También se aprobaron distintos proyectos impulsados por los bloques que integran el HCD.

El Departamento Ejecutivo Municipal presentó y logró la aprobación del convenio de colaboración entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Olavarría para el desarrollo de la carrera “Tecnicatura Superior en Emergencias de Salud”.

El bloque Fuerza Patria impulsó la declaración de Interés Legislativo Municipal de la publicación del libro “Las musas en casa. La historia de nuestros objetos”.

Desde el bloque UCR se aprobaron las declaraciones de Interés Legislativo Municipal del 47° Encuentro Diocesano y Zonal de Guías y Scouts (EN.DI.ZO.), que se realizará los días 14 y 15 de noviembre, y de la “Cena por la Polio”, prevista para el 31 de octubre en Olavarría.

El bloque La Libertad Avanza presentó tres iniciativas: una comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo ampliar las herramientas de acceso al sistema RAFAM disponibles para el HCD; una resolución para realizar un relevamiento de las condiciones edilicias y de accesibilidad de la Dirección de Integración Comunitaria y Personas Mayores; y un pedido de informes referido al relevamiento de establecimientos de residencia de larga estadía para personas mayores.

Por su parte, el bloque Por Más Libertad impulsó tres proyectos vinculados a infraestructura y servicios urbanos: el relevamiento y posterior reparación de los cordones de la ciudad; el mantenimiento, renovación y colocación de nueva cartelería vial en las localidades del Partido de Olavarría; y la aplicación de la Ordenanza 3929/16 en el inmueble ubicado en la intersección de las calles Dr. M. Smirnoff y J. A. Roca de Sierras Bayas.