Continúa con éxito el calendario de actividades por la campaña Octubre Rosa

Este miércoles 7 de octubre se llevó adelante la jornada “PAP en territorio”, iniciativa incluida dentro del calendario de actividades enmarcadas en la campaña Octubre Rosa, bajo el lema “Que no se nos olvide cuidarnos”.

Este año, se recuerda que la gran meta comunitaria es alcanzar las 400 mamografías en todo el Partido. Este miércoles se registraron números más que positivos de participación y demanda: se logró un total de 119 controles en esta propuesta que se denominó “PAP en territorio: tres barrios, una misma red de cuidado”; coordinada en conjunto entre los equipos de los CAPS Nº 6 “Marcela Pacheco”, Nº 18 “Alberdi” y Nº 26 “Lourdes”.

Durante el transcurso de la actividad se llevaron a cabo controles ginecológicos y mamarios. También hubo actividades y talleres de concientización en sala de espera.

“Octubre Rosa” es una iniciativa articulada de manera conjunta entre el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, Atención Primaria de la Salud, el Hospital Zonal Especializado en Oncología, LALCEC Olavarría, Ola Rosa y la Facultad de Ciencias de la Salud para conmemorar el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama.

La campaña fue declarada de Interés Legislativo Municipal por el Honorable Concejo Deliberante (HCD), en reconocimiento al valor del trabajo interinstitucional desplegado en favor de la salud comunitaria.

Octubre Rosa configura un trabajo coordinado entre los equipos de salud y distintas instituciones para descentralizar los controles, brindar información relevante y acompañar a cada mujer del Partido de Olavarría. La estrategia cuenta con un fuerte despliegue territorial, en localidades y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), y se extiende durante todo el mes de octubre. Además de las propuestas informativas y de concientización, se realizan controles ginecológicos y mamarios continuos en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, el Hospital Zonal Especializado en Oncología, los CAPS y la sede de LALCEC Olavarría.