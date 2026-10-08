La Facultad de Sociales abrió la inscripción para 2027

La Facultad de Ciencias Sociales comenzó la inscripción 2027 para sus seis carreras de grado, que permanecerá abierta de octubre a diciembre. Los interesados podrán inscribirse a Comunicación Social, Antropología, Arqueología, Periodismo y dos profesorados.



La Facso, con sede en el Complejo Universitario de Olavarría (avenida Del Valle 5737), se caracteriza por brindar educación pública y gratuita, promover una sólida formación académica e impulsar el desarrollo de la investigación científica y de la extensión universitaria desde la sensibilidad y el compromiso social.



Los futuros estudiantes deberán realizar el proceso en www.soc.unicen.edu.ar reunir la información en forma digital e impresa el DNI (frente y dorso); partida de nacimiento; título secundario, certificado de título en trámite o certificado de alumno/a regular con detalle de materias adeudadas; foto tipo carnet y completar la ficha de salud.



Luego registrarse en el sistema de Preinscripción y, una vez finalizado el proceso, descargar e imprimir el comprobante.



Finalmente, deberán presentar toda la documentación (original y copia) en la ventanilla del Departamento de Alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, avenida Del Valle 5737, Olavarría. El horario de atención es del 5 de octubre al 29 de diciembre (días hábiles) de 10 a 17 hs.



Por consultas deberán comunicarse al correo alumnos@soc.unicen.edu.ar o vía WhatsApp al 2284-247325.

