Torneo de Selecciones: Olavarría ganó en la primera Final

En el césped sintético del Club Embajadores, la Selección de Olavarría recibió a Tandil en la primera de las definiciones de la categoría Sub13 del certamen organizado por la Federación Bonaerense Pampeana de Fútbol.

El selectivo de la LFO se impuso 2 a 0 a Tandil y tomó ventaja en la definición de la categoría Sub13. Renzo Cazzola y Thiago Silva marcaron los goles en el conjunto olavarriense.

Luego de la postergación por mal clima, inició la serie por el título en la categoría Sub13 y los dirigidos por Dardo Seibel y Ángel Bosaleh aprovecharon las pocas situaciones que tuvieron y llegarán al Municipal de Tandil con ventaja.

La “Rojita” golpeó rápidamente. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Renzo Cassola apareció para conectar un centro de cabeza y establecer el 1 a 0 para el conjunto olavarriense, desvío mediante en un defensor de la visita.

Luego, en el complemento y cuando Tandil era mejor y había ganado metros en el terreno, Olavarría aprovechó la contra -y en la única situación que tuvo en la segunda parte-, aumentó la diferencia. A los siete minutos de la etapa final, Thiago Silva aprovechó un rebote corto del arquero visitante y definió para poner el 2 a 0.

Tuvo alguna chance el elenco tandilense para descontar, pero finalmente fue victoria de Olavarría que viajará la próxima semana a Tandil con dos goles de ventaja buscando volver a ser campeón de una competencia provincial.

Síntesis Olavarría - Tandil:

Estadio: Tete Di Carlo

Árbitro: Carlos Omek (Saladillo)

Olavarría (2): Heffner; Fernández, Cazzola, López, Diez; Abinceta, Pronini, Quiroga (Pellejero), Yañez (Di Lorenzo); Silva (Nasello), Salinas. DT- Dardo Seibel

Tandil (0): Nicolini; Granel, Ayerza, Cascue, Fernández (Bruzzone); Vaccaroni (Guevara), Ponce (Piniella), Sarzi, Lamas; Baier (Pelizzari), Vallejo. DT- Martín Ribas

Amonestados: Cazzola (LFO)

Expulsados: no hubo

Goles: 2´ PT Renzo Cazzola (LFO); 7´ ST Thiago Silva (LFO)