Asalto y pánico: en 11 segundos robaron en un supermercado mayorista

Dos personas ingresaron este jueves a las 15.31 a los gritos y amenazando con armas de fuego -que nunca llegaron a mostrar- al supermercado mayorista Gentino, ubicado en Urquiza al 1700 del Barrio Villa Floresta, y en 11 segundo se llevaron el contenido de las cajas.

Según testigos del hecho, al momento del asalto el local se encontraba lleno y el pánico se apoderó de todos los clientes, que salieron despavoridos en todas las direcciones.

Una mujer, según relató otra fuente, fue encontrada varios minutos después escondida entre las estanterías. Los malvivientes salieron del local con el botín (no fue posible confirmar el monto) en dirección a la avenida Del Valle. En la huida, parte del botín se les cayó en plena avenida Urquiza.

Varios móviles policiales de la Comisaría Segunda se hicieron presentes en el lugar. Pasada más de una hora y media del asalto los efectivos recorren el barrio y los comercios cercanos en busca de cámaras de seguridad que puedan contribuir a la identificación de los malechores.