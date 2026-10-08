Rugby: hubo derrotas para El Fortín y Estudiantes

Estudiantes en el Torneo Regional Pampeano B y El Fortín en el Torneo Interzonal Desarrollo de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires sumaron derrotas.

El “Bataraz”, por la segunda fecha de la Zona Permanencia del Torneo Regional Pampeano B y cayó ante Universitario. En Bahía Blanca, el elenco olavarriense perdió y ya no le alcanza para evitar la Reválida, instancia que deberá disputar a partir del 24 de octubre.

La definición contará con la participación de Estudiantes, Santa Rosa RC y un equipo perteneciente a la Unión de Rugby de Mar del Plata, que todavía resta confirmar.

Por otro lado, en condición de local, El Fortín no pudo con Atlético 9 de Julio en una nueva fecha del Torneo Interzonal Desarrollo de UROBA.

Tras un inicio errático para el “Fortinero” y una primera mitad donde la visita tomó ventaja, la reacción llegó en la segunda parte, pero Atlético supo aguantar para llevarse la victoria del predio de avenida Pellegrini.

Los resultados:

En Primera

Universitario 41 – 16 CAE

El Fortín 19 – 22 Atlético 9 de Julio

En Intermedia

Universitario 63 – 14 CAE

Fuente: prensa CAE // prensa El Fortín