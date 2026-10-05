Triunfo de Martina Ottogalli y empate de Jessica Young en Tandil

Las boxeadoras de FB Box de Olavarría, Martina Ottogalli y Jessica “La Dominicana” Young, tuvieron buenas presentaciones durante la noche del sábado en el Gigante de Villa Italia, en Tandil.

La velada fue organizada como tributo al legendario boxeador tandilense Walter Fabián Saporiti y contó con una serie de cinco combates iniciales, antes de las exhibiciones que protagonizó el homenajeado junto a tres púgiles invitados.

En uno de los primeros enfrentamientos de la jornada, Martina Ottogalli consiguió una resonante victoria ante Sharon Dobal, representante de Ferro Box de Tandil. La olavarriense se impuso por puntos ante una aguerrida rival de 64 kilogramos, que es considerada una boxeadora de proyección dentro de la reconocida escuela tandilense.

Por su parte, Jessica “La Dominicana” Young protagonizó un intenso combate frente a Mailen “La Princesita” Galabert, del Team Galabert de Tandil. Tras una pelea muy pareja, ambas púgiles terminaron repartiendo honores y el fallo determinó empate en la categoría de 57 kilogramos. Galabert se encuentra próxima a dar el salto al profesionalismo.

La programación de los primeros cinco combates se completó de la siguiente manera:

- Morena Acosta (Gym Saporiti) venció por puntos a Tirza Ayala (Villalobos Box, Mar del Plata), 57 kg.

- Martina Ottogalli (FB Box, Olavarría) venció por puntos a Sharon Dobal (Ferro Box), 64 kg.

- Bautista Elizalde (Villalobos Box, Mar del Plata) venció por puntos a Santiago Escobar (Gym Movediza), 57 kg.

- Mailen “La Princesita” Galabert (Team Galabert, Tandil) empató con Jessica Young (FB Box, Olavarría), 57 kg.

- Ignacio Giménez (Gym Sosa) venció por puntos a Ismael Domínguez (Ferro Box), 57 kg.