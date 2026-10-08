Derrota para Embajadores en su despedida del Torneo Regional Amateur

En el mediodía de este jueves, y tras varias suspensiones, Embajadores completó si actuación en el certamen organizado por el Consejo Federal.

El CEO cayó 4 a 3 ante Balonpié en el partido correspondiente a la última fecha de la zona 6. Franco Fernández marcó los tres goles del conjunto olavarriense en el Club Alem de Bolívar.

Los dirigidos por Jonatan San Julián estuvieron siempre abajo en el marcador, aunque lograron mantenerse en partido y tuvieron capacidad de reacción durante distintos pasajes del encuentro.

Franco Fernández con dos goles en el primer tiempo y otro en la segunda parte fue el goleador del elenco olavarriense que completó si participación en la competencia que otorga ascenso al Torneo Federal A.

Por el lado visitante, los goles fueron de Santiago Hernández en dos oportunidades, Elías Gutiérrez y Nicolás Coviella.