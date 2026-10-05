Se cerró la fase regular y quedaron definidos los cruces de los playoffs

Este domingo se completó la última fecha del torneo de Primera División que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría y quedaron definidos los cruces correspondientes a los playoffs.
La jornada contó con dos partidos y tuvo como ganadores a Pueblo Nuevo y Racing, que cerraron la instancia regular con triunfos.
En Olavarría, Pueblo Nuevo se impuso como local ante Sports Club de Bolívar por 97 a 74, mientras que Racing se hizo fuerte en Pehuajó y derrotó a Argentino por un contundente 99 a 57.
Con estos resultados, quedaron establecidos los enfrentamientos de los playoffs, instancia que comenzará a definir al nuevo campeón del básquetbol olavarriense.
Los cruces serán los siguientes:
Racing vs. Chacarita (Azul)
Pueblo Nuevo vs. Sports Club (Bolívar)
El Fortín vs. Racing (La Madrid)
Estudiantes vs. Argentino (Pehuajó)