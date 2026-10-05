Básquet

Se cerró la fase regular y quedaron definidos los cruces de los playoffs

Racing, Pueblo Nuevo, El Fortín y Estudiantes serán los protagonistas de las series que definirán al campeón del certamen de Primera División de la ABO.

Lunes, 05 de octubre de 2026 a las 15:18

Por Redacción

Este domingo se completó la última fecha del torneo de Primera División que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría y quedaron definidos los cruces correspondientes a los playoffs.

La jornada contó con dos partidos y tuvo como ganadores a Pueblo Nuevo y Racing, que cerraron la instancia regular con triunfos.

En Olavarría, Pueblo Nuevo se impuso como local ante Sports Club de Bolívar por 97 a 74, mientras que Racing se hizo fuerte en Pehuajó y derrotó a Argentino por un contundente 99 a 57.

Con estos resultados, quedaron establecidos los enfrentamientos de los playoffs, instancia que comenzará a definir al nuevo campeón del básquetbol olavarriense.

Los cruces serán los siguientes:

Racing vs. Chacarita (Azul)
Pueblo Nuevo vs. Sports Club (Bolívar)
El Fortín vs. Racing (La Madrid)
Estudiantes vs. Argentino (Pehuajó)
 

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