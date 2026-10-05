Se cerró la fase regular y quedaron definidos los cruces de los playoffs

Este domingo se completó la última fecha del torneo de Primera División que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría y quedaron definidos los cruces correspondientes a los playoffs.

La jornada contó con dos partidos y tuvo como ganadores a Pueblo Nuevo y Racing, que cerraron la instancia regular con triunfos.

En Olavarría, Pueblo Nuevo se impuso como local ante Sports Club de Bolívar por 97 a 74, mientras que Racing se hizo fuerte en Pehuajó y derrotó a Argentino por un contundente 99 a 57.

Con estos resultados, quedaron establecidos los enfrentamientos de los playoffs, instancia que comenzará a definir al nuevo campeón del básquetbol olavarriense.

Los cruces serán los siguientes:

Racing vs. Chacarita (Azul)

Pueblo Nuevo vs. Sports Club (Bolívar)

El Fortín vs. Racing (La Madrid)

Estudiantes vs. Argentino (Pehuajó)

