Fútbol Menor: comenzaron la disputa de la 5° fecha 

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas inició la 5° fecha.
Durante el transcurso del sábado y en varios escenarios hubo actividad para las formativas donde se destacó el “Clásico del Riel” que tuvo mayoría de festejos “Fortineros”.
Además, Estudiantes ganó en todas sus presentaciones y Villa Mailín sumó en sus duelos.
Por último, Racing y Loma Negra repartieron puntos en una serie que tiene pendientes y Embajadores se impuso a San Martín en lo que se jugó.
La fecha se completará el venidero martes con los cotejos que fueron reprogramados.
Los resultados:
En Décima:
El Fortín 2 – 1 Ferro
El Fortín B 0 – 0 Villa Mailín
Municipales – Hinojo
Sierra Chica 0 – 7 Estudiantes
Loma Negra 3 – 0 Racing
Embajadores 4 – 0 San Martín
En Novena:
El Fortín 0 – 2 Ferro
Municipales – Hinojo
Sierra Chica 0 – 1 Estudiantes
En Octava:
El Fortín 0 – 0 Ferro
Loma Negra 1 – 0 Racing
Embajadores 6 – 1 San Martín
En Séptima:
El Fortín 2 – 2 Ferro
Colonias y Cerros 1 – 3 Villa Mailín
Municipales – Hinojo
Loma Negra 0 – 2 Racing
En Sexta:
Ferro 1 – 2 El Fortín
Sierra Chica 0 – 5 Estudiantes
Embajadores 6 – 0 San Martín
En Quinta:
Ferro 1 – 1 El Fortín
Sierra Chica 2 – 6 Estudiantes
Loma Negra 0 – 3 Racing
Embajadores 2 – 0 San Martín