Fútbol Menor: comenzaron la disputa de la 5° fecha 

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas inició la 5° fecha.

Durante el transcurso del sábado y en varios escenarios hubo actividad para las formativas donde se destacó el “Clásico del Riel” que tuvo mayoría de festejos “Fortineros”.

Además, Estudiantes ganó en todas sus presentaciones y Villa Mailín sumó en sus duelos.

Por último, Racing y Loma Negra repartieron puntos en una serie que tiene pendientes y Embajadores se impuso a San Martín en lo que se jugó.

La fecha se completará el venidero martes con los cotejos que fueron reprogramados.

Los resultados:

En Décima:

El Fortín 2 – 1 Ferro

El Fortín B 0 – 0 Villa Mailín

Municipales – Hinojo

Sierra Chica 0 – 7 Estudiantes

Loma Negra 3 – 0 Racing

Embajadores 4 – 0 San Martín

En Novena:

El Fortín 0 – 2 Ferro

Municipales – Hinojo

Sierra Chica 0 – 1 Estudiantes

En Octava:

El Fortín 0 – 0 Ferro

Loma Negra 1 – 0 Racing

Embajadores 6 – 1 San Martín

En Séptima:

El Fortín 2 – 2 Ferro

Colonias y Cerros 1 – 3 Villa Mailín

Municipales – Hinojo

Loma Negra 0 – 2 Racing

En Sexta:

Ferro 1 – 2 El Fortín

Sierra Chica 0 – 5 Estudiantes

Embajadores 6 – 0 San Martín

En Quinta:

Ferro 1 – 1 El Fortín

Sierra Chica 2 – 6 Estudiantes

Loma Negra 0 – 3 Racing

Embajadores 2 – 0 San Martín