Deportes

Fútbol Menor: comenzaron la disputa de la 5° fecha 

En la jornada de este sábado se completó una nueva fecha del Torneo “Chino Benítez” para las categorías formativas. Hubo “Clásico del Riel”.

Sabado, 12 de septiembre de 2026 a las 22:54

Por Redacción

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas inició la 5° fecha.

Durante el transcurso del sábado y en varios escenarios hubo actividad para las formativas donde se destacó el “Clásico del Riel” que tuvo mayoría de festejos “Fortineros”.

Además, Estudiantes ganó en todas sus presentaciones y Villa Mailín sumó en sus duelos.

Por último, Racing y Loma Negra repartieron puntos en una serie que tiene pendientes y Embajadores se impuso a San Martín en lo que se jugó.

La fecha se completará el venidero martes con los cotejos que fueron reprogramados.

Los resultados:

En Décima:
El Fortín 2 – 1 Ferro 
El Fortín B 0 – 0 Villa Mailín
Municipales – Hinojo 
Sierra Chica 0 – 7 Estudiantes 
Loma Negra 3 – 0 Racing 
Embajadores 4 – 0 San Martín 

En Novena:
El Fortín 0 – 2 Ferro 
Municipales – Hinojo 
Sierra Chica 0 – 1 Estudiantes 

En Octava:
El Fortín 0 – 0 Ferro 
Loma Negra 1 – 0 Racing 
Embajadores 6 – 1 San Martín 

En Séptima:
El Fortín 2 – 2 Ferro 
Colonias y Cerros 1 – 3 Villa Mailín
Municipales – Hinojo 
Loma Negra 0 – 2 Racing 

En Sexta:
Ferro 1 – 2 El Fortín 
Sierra Chica 0 – 5 Estudiantes 
Embajadores 6 – 0 San Martín 

En Quinta:
Ferro 1 – 1 El Fortín 
Sierra Chica 2 – 6 Estudiantes 
Loma Negra 0 – 3 Racing 
Embajadores 2 – 0 San Martín 

 

Tags