"Fede" Chingotto jugará el Mundial y defenderá el título

Desde el 2 al 7 de noviembre, en Doha, la Selección Argentina de Pádel buscará defender el título de campeón del mundo y en la nómina de Caballeros se encuentra el olavarriense Federico Chingotto.

En los últimos días, quedó confirmado el plantel masculino que afrontará una nueva edición del Campeonato Mundial en Qatar donde la “albiceleste” llegará con el objetivo de defender lo hecho en 2024.

Federico Chingotto es una de las figuras del combinado nacional que también cuenta con el catamarqueño Agustín Tapia, actual número uno del mundo.

Leandro Augsburger, Franco Stupaczuk, Martín Di Nenno y Valentino Libaak repiten en el equipo que buscará el bicampeonato y se suman Maximiliano Arce y Gonzalo Alfonso, quienes tendrán su primera participación mundialista.

El equipo estará bajo la conducción de Gabriel Reca y Rodrigo Ovide.

Delfina Brea, Claudia Jensen, Aranzazu Osoro, Martina Fassio, María Laura Ferreyra, Virginia Riera, Julieta Bidahorria y Victoria Vilches representarán al país en la rama femenina.