Teo Gamondi representará a Argentina en las semifinales de la América Pádel Cup



El olavarriense Teo Gamondi fue convocado por la Asociación Argentina de Pádel para integrar la Selección Nacional que disputará las semifinales de la América Pádel Cup en Buenos Aires frente al conjunto de Chile que se disputará del 15 al 17 de octubre en el Premium APA Center. A sus 20 años, el jugador local ocupará una de las plazas reservadas para la categoría de mayores en el equipo argentino.



Argentina llega a esta instancia con un andar arrollador tras haber cerrado con puntaje perfecto la serie de cuartos de final al superar 9-0 a Colombia en Barranquilla. Por su parte, Chile accedió a las semifinales tras derrotar 6-3 a Venezuela. Del otro lado del cuadro, el cruce entre Brasil y México definirá al segundo finalista del certamen continental.



La América Pádel Cup es una de las competencias por equipos más destacadas del calendario americano. Se disputa bajo un formato de eliminación directa y cada delegación está conformada por 12 deportistas (tres jugadores y tres jugadoras de máxima categoría, junto a tres juveniles masculinos y tres femeninos Sub-18), enfrentándose a lo largo de tres jornadas en cruces masculinos, femeninos y mixtos.

Un regreso con títulos y recorrido de selección



Esta citación al seleccionado de mayores ratifica el gran momento que atraviesa Gamondi en su regreso a las competencias profesionales. Formado en sus inicios en nuestra ciudad por Gabriel Reyes y entrenando actualmente en la academia de Joselo Velozo en Mendoza, el olavarriense ha afianzado su retorno con importantes conquistas.



En lo que va de la temporada destacan los títulos en los torneos AJPP 2000 de Bahía Blanca y Las Varillas, el subcampeonato en el AJPP 2000 de San Francisco (Córdoba) —donde venció en semifinales junto a Thiago Mayerna a los ex número 1 del país, Nicolás Egea y Julián Leite— y las semifinales alcanzadas en el FIP Bronze de Copiapó, Chile. Estos resultados le permitieron ascender al puesto 44 del ranking nacional y ubicarse entre los 600 mejores del ranking mundial FIP.



La convocatoria representa un valioso peldaño en su carrera profesional, respaldado por un destacado antecedente en las categorías formativas: en 2022 y 2023 tuvo un paso consagratorio por las selecciones juveniles nacionales, coronándose campeón panamericano Sub-16 e integrando la Selección Argentina Sub-18 durante el Mundial disputado en Paraguay. Ahora, Teo vestirá nuevamente la camiseta albiceleste, llevando el nombre de Olavarría al escenario mayor del pádel continental.