La actividad del longcasting vuelve con fuerza en Olavarría

El Longcasting, la disciplina deportiva consiste en lanzar un plomo con una caña y un reel a la mayor distancia posible, comenzó a resurgir entre pescadores y aficionados a la actividad en Olavarría y la zona, con eventos para practicar, mejorar y competir entre los deportistas.



Josep Angulo, fabricante de cañas para longcasting y Franco Gallardo, competidor, destacaron lo ocurrido durante los últimos meses y enfatizaron en que con una nueva camada de competidores, la actividad vuelve a tener rodaje.



"A mi siempre me gustó ir a pescar y ganar metros en la laguna, hace un año fuí a "la clínica", me gustó y ahí seguí", enfatizó Franco Gallardo, tirador olavarriense que en las próximas semanas participará en una competencia en Córdoba.



Sostuvo que sólo concurrió para tirar más lejos, pero que el ambiente y la actividad lograron que volviera. “Fuí a mejorar el tiro y hoy hace un año que estamos. Con una buena técnica y equipo, los metros vienen solos”, indicó.



Sobre el momento que atraviesa la disciplina en Olavarría, resaltó que tras interesarse en el lanzamiento comenzó a frecuentar la cancha que se encuentra en Av. Avellaneda y Ruta 60.



“Fui conociendo a los tiradores con experiencia, mejorando y aprendiendo de ellos. Todos los sábados y domingos después de las 14 hay gente y si sos nuevo te van a dar una mano”, contó.



Asimismo, anunciaron que el próximo 29 de noviembre se realizará la nueva edición de "la clínica" en Olavarría, con la presencia del destacado longcaster Roberto Abálsamo, reconocido en Argentina y el mundo, con participaciones y podios en el Mundial de longcasting y formó parte de la delegación de la Selección Argentina, la cual se consagró campeona del mundo por equipos en mayo de 2026.



Josep Angulo, quien construye los insumos para los deportistas, como las cañas, expresó que en la edición del 2025 "tuvimos 150 personas que llegaron de Azul, Laprida, Mar del Plata y la idea es que esto no se pierda. Que la gente pueda ir y pasar un buen domingo".

