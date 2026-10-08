Piden al HCD que adhiera a la 5° Marcha Federal Universitaria



Docentes y Nodocentes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en representación de la Asamblea Interclaustro de la sede Olavarría, presentaron hoy una nota en el Concejo Deliberante (HCD).



El objetivo expresado en el documento es solicitar que el HCD adopte un posicionamiento institucional de adhesión a la 5º marcha federal universitaria a realizarse el próximo jueves 15 de octubre a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.



En Olavarría se convoca a concentrar a las 17 en la Plaza López Camelo (San Martín y Chacabuco) y marchar hasta al Paseo Jesús Mendía.



El documento entregado en mesa de entradas del Concejo expone el crítico presente que atraviesan las universidades nacionales frente a la negativa del Gobierno Nacional de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en el Congreso hace casi un año.



“A lo escaso del presupuesto en curso se suman las restricciones para el de 2027, que impactarán consecuentemente en las funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión y de bienestar estudiantil” añadieron en el escrito firmado por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, ADUNCE, ATUNCPBA, FUCBA y ATE Conicet.

