Atletismo: destacada actuación de El Fortín en el Torneo Víctor Ramón

Las atletas del Club El Fortín tuvieron una destacada participación en el Torneo Víctor Ramón, desarrollado el pasado 3 de octubre en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD).

Una de las actuaciones más sobresalientes fue la de Juana Cisneros, quien se quedó con el primer puesto en los 80 metros con vallas de la categoría Sub 16, con un registro de 12.09, estableciendo además su mejor marca personal.

Por su parte, Luisana Landoni se impuso en su serie de los 100 metros, con un tiempo de 12.77. En la clasificación general, entre todas las participantes de la prueba, finalizó en la sexta ubicación, también con mejor marca personal.

En los 600 metros Sub 16, Pía Rodríguez consiguió la sexta colocación, luego de completar la prueba en 1:58.78. Para la atleta de El Fortín significó además su debut en esta distancia.

Finalmente, Úrsula Bellinzoni Gaite tuvo una actuación sobresaliente en los 400 metros. Con un registro de 1:01.61, logró el primer puesto en la categoría Sub 16 y alcanzó además la segunda colocación en Sub 18, estableciendo su mejor marca personal.

De esta manera, las atletas fortineras volvieron a ser protagonistas en una competencia de relevancia nacional, con buenos resultados y registros que reflejan el crecimiento de cada una de ellas.

