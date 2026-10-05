Fuerte choque entre dos vehículos: sin heridos de gravedad

En la tarde de este lunes, alrededor de las 13:30, una combi Peugeot impactó violentamente contra el lateral de un Ford Ka que se desplazaba por avenida Urquiza. A pesar del fuerte golpe y los daños materiales, no hubo heridos de gravedad.

La conductora del automóvil debió recibir atención por personal médico que se hizo presente en el lugar por cortes en una de sus manos como consecuencia de la explosión de la ventanilla. En el vehículo de menor porte también se encontraba la hija de la mujer, que resultó ilesa.

El tránsito permaneció parcialmente interrumpido por personal policial debido a que los vehículos quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica.