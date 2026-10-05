Convocan a instituciones para ser parte de “Un Aplauso al Asador”

La 41ª edición de “Un Aplauso al Asador” se realizará el próximo domingo 8 de noviembre en el Parque “Helios Eseverri” y el Municipio convoca a instituciones locales para ser parte del evento.



En ese marco, convocan a Sociedades de Fomento, Juntas Vecinales, Instituciones educativas, agrupaciones carnavaleras, Instituciones religiosas, Agrupaciones tradicionalistas, Instituciones sociales y Cooperativas.



La inscripción será desde el miércoles 7 hasta el miércoles 21 de octubre inclusive, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, en la Dirección de Relaciones con la Comunidad ubicada en el Palacio San Martín (Rivadavia 2801), planta baja. Se informa también que habrá cupo limitado.



Instituciones y entidades interesadas deberán acercar una nota de la institución a la que pertenecen en la que conste la solicitud para participar del evento y los datos de contactos del referente (número de teléfono y dirección de correo electrónico), así como también la documentación que avale a la institución.

