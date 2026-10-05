Trágico accidente en jurisdicción de Pirovano con cuatro muertos

Cuatro personas murieron este lunes por la mañana como consecuencia de un siniestro vial ocurrido alrededor de las 10 a la altura del kilómetro 318,5 de la Ruta Provincial 65.

Por causas que son materia de investigación, colisionaron un Renault Logan y un Toyota Corolla. Como consecuencia del impacto, fallecieron dos hombres que se trasladaban en el Logan y un hombre y una mujer que viajaban en el Corolla.

La Ruta Provincial 65 permanece cortada en el sector mientras se aguarda la llegada de Policía Científica, que realizará las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

En el marco de la investigación se inició una causa penal caratulada como “Homicidio culposo”. (Fuente: La Mañana de Bolívar)