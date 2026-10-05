Olavarría cuenta con dos centros de testeos rápidos de sífilis y HIV

En el inicio de la tarde de este lunes el intendente Maximiliano Wesner participó de la puesta en funcionamiento del Centro de Testeos de HIV y Sífilis, que se llevó a cabo en el Centro de Atención Primaria de la Salud N° 5, ubicado sobre Beruti al 4100, en el Barrio Hipólito Yrigoyen. Se trata de uno de los dos espacios habilitados con este objetivo desde el Municipio, junto con el CAPS N° 7 del barrio Independencia, ubicado en avenida Pueyrredón y Ayacucho.

En la actividad el jefe comunal destacó precisamente la decisión de sectorizar la ciudad y de esa manera poder brindar a toda la comunidad una respuesta cercana, próxima y, a la par, fortalecer la territorialidad y presencia del sistema público de salud.

Bajo la premisa “No te quedes con la duda, elegí saber”, desde el Municipio se dispuso la presencia de dos centros de testeos rápidos, gratuitos y confidenciales para la detección de VIH y Sífilis, en el marco del Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva (PMSSyR).

De esta manera, se brinda a toda la comunidad un diagnóstico temprano a través de examen sencillo que brindan resultados confiables en pocos minutos a partir de una sola muestra de sangre. Wesner detalló que este servicio surge de la articulación permanente de los equipos de Atención Primaria de la Salud y de Región Sanitaria IX.

Aquellas personas que deseen acercarse podrán hacerlo en los siguientes horarios:

• CAPS Nº 5 (Barrio Hipólito Yrigoyen): Beruti 4100. Lunes de 11 a 13 horas.

• CAPS Nº 7 (Barrio Independencia): Pueyrredón y Ayacucho. Jueves de 11 a 14 horas.

No es necesario presentar documento de identidad ni orden médica.

En la actividad el intendente Wesner estuvo acompañado por la Jefa de Gabinete Mercedes Landivar, el Subsecretario de Atención Médica y director del Hospital Municipal Fernando Alí, la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud Victoria Nogal, el director de Región Sanitaria IX Ramiro Borzi, la responsable del programa de VIH-Hepatitis Virales-ITS de la Región Sanitaria IX Gabriela Tanoni, el referente de la agrupación CHE SIDA Carlos Rodríguez y coordinadora del Programa de Salud Sexual y reproductiva del Municipio Yanina Bormida. Estuvieron presentes además funcionarios municipales, integrantes del equipo del centro de testeos y público en general.