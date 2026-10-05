Estudiantes terminó quinto en el Regional de Clubes de hockey

Las Sub 16 de hockey de Estudiantes tuvieron una destacada participación en el Campeonato Regional de Clubes B Bonaerense Damas Sub 16, que se desarrolló durante el fin de semana en Pergamino. El equipo albinegro finalizó en la quinta posición de la competencia.

A lo largo del certamen, Estudiantes mostró un buen nivel competitivo y completó su recorrido con tres triunfos, un empate y solamente una derrota.

En la fase inicial, el Bata debutó con una victoria por 2-1 frente a Coronel Suárez Rugby y Hockey Club. Elena Arcumano y Milagros Amoroso Alcaza fueron las autoras de los goles.

En su segunda presentación, Estudiantes cayó 3-2 ante Inst. Einstein A, en el único traspié del torneo. Los tantos del conjunto olavarriense fueron convertidos nuevamente por Arcumano y Amoroso Alcaza.

Para cerrar la primera instancia, las albinegras igualaron 3-3 frente a Club Atlético Linqueño. Elena Arcumano, Milagros Amoroso Alcaza y Pilar Chiapppini Waimann marcaron para el equipo de Olavarría.

Luego llegó el turno de disputar la semifinal por los puestos del quinto al octavo. Estudiantes se midió con Sirio y, tras igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario —con gol de Milagros Amoroso Alcaza—, logró imponerse 3-2 en la definición por penales para avanzar al encuentro por el quinto puesto.

En el partido decisivo, el Bata cerró su actuación con una contundente victoria 4-0 sobre Once Unidos. Milagros Amoroso Alcaza, Pilar Chiapppini Waimann, Elena Arcumano y Juana Ripoll Calvo marcaron los tantos.

De esta manera, las Sub 16 de hockey de Estudiantes finalizaron quintas en el Regional de Clubes B, con tres victorias, un empate y una derrota en sus cinco partidos. Una muy buena actuación para las albinegras, que compitieron hasta el cierre y regresaron de Pergamino con un meritorio resultado.

