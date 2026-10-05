El Gobierno de Kicillof advirtió sobre los paros docentes y posibles descuentos

Tras un paro de 24 horas que realizaron todos los docentes frente a hechos de violencia en escuelas y otros que vienen haciendo “gremios disidentes”, el Gobierno de Axel Kicillof diferenció entre las medidas de fuerza convocadas por sindicatos con representación legal y habló de posibles descuentos.

“Hay de dos tipos; algunos que los lleva adelante el conjunto de los gremios validados legalmente y después hay de pequeñas agrupaciones que también llaman a paros que no se corresponden, porque no tienen la validación legal que corresponde”, explicó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Ese segundo grupo al que se refirió el funcionario es el que componen Suteba Multicolor, sector disidente a la conducción provincial, o la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires. En ese marco, Bianco confirmó que los descuentos salariales pueden aplicarse en este caso: “Es una definición que lleva adelante la Dirección General de Cultura y Educación”.

La aclaración del ministro se da en un escenario de creciente conflictividad en las escuelas bonaerenses. De hecho, el jueves pasado el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que agrupa a FEB, Suteba, Udocba y Amet, llevó adelante un paro contra la violencia que sufren los maestros en los establecimientos.

Críticas al Gobierno de Javier Milei

Al referirse específicamente a las medidas de fuerza motivadas por situaciones de violencia, Bianco contó que había mantenido conversaciones con dirigentes gremiales y que le habían transmitido la existencia de cuatro o cinco situaciones puntuales durante la última semana. Y fue allí que lo vinculó con un escenario más amplio de violencia social y en ese sentido responsabilizó al Gobierno de Javier Milei.

“Estamos viviendo en un marco de violencia, en donde lamentablemente no quedan exentos ni los docentes, ni los médicos y los enfermeros de los hospitales, ni inclusive los efectivos policiales”, sostuvo. Y vinculó esa situación directamente con las decisiones de la administración libertaria al afirmar que el escenario actual es consecuencia de “un modelo” político y económico encabezado por Milei.

“Es un clima de violencia, de insatisfacción. Y tiene que ver con el modelo de Milei. Hasta 2023 no teníamos estos números de violencia generalizada. Estamos viviendo una complejidad muy grande. El que tiene que traer paz es el Presidente, y es el que dice barbaridades de periodistas, estudiantes. Se la pasa insultando”, cerró el funcionario.