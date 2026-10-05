Sonia Andreu expone en Loma Negra la muestra “Entre mareas”

Este domingo quedó inaugurada en la Casa de la Cultura y Turismo de Loma Negra la muestra “Entre mareas”, de la artista plástica y acuarelista Sonia Andreu.

La exposición reúne un total de 24 obras, inspiradas en la contemplación del mar y en las múltiples sensaciones, emociones y pensamientos que despierta. “Un mismo paisaje que, al contemplarlo, nos atraviesa e interpela de distintas maneras, dando lugar a diferentes miradas, experiencias y formas de sentir” reflexionó la artista.

La inauguración contó con una importante concurrencia de público, que acompañó a Sonia Andreu en este nuevo encuentro con su obra y pudo disfrutar de una tarde dedicada al arte y a la acuarela.

Como parte de la jornada, Sonia Andreu realizó además una pintura en vivo, obra que posteriormente fue donada por la artista a la Casa de la Cultura y Turismo.

En agradecimiento hacia quienes acompañaron la inauguración, la institución decidió obsequiar la obra entre los presentes, convirtiendo ese momento en un cierre especial y compartido.

La muestra “Entre mareas” permanecerá abierta hasta los últimos días del mes de octubre y podrá visitarse en la Casa de la Cultura y Turismo de Loma Negra.