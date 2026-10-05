Argentinos de 25 de Mayo será el rival de Racing en la segunda fase

Argentinos de 25 de Mayo enfrentará esta temporada a su cuarto rival de Olavarría en el Torneo Regional Federal Amateur. Será Racing, en uno de los cuatro choques correspondientes a la segunda fase de este certamen.

Segundo en la zona ganada por Estudiantes, con victorias sobre El Fortín y Loma Negra en condición de local, la eliminatoria arrancará el domingo próximo en 25 de Mayo y se cerrará el 18 del corriente en el “Buglione Martinese”.

Los otros tres emparejamientos quedaron de la siguiente manera: Ferrocarril Oeste de General Pico - Atlético Villegas; Independiente de San Cayetano - Huracán de Ingeniero White y Quilmes de Mar del Plata - Ministerio Obras Públicas de Quequén.