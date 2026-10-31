Halloween copó el centro de Olavarría con una multitud de chicos y familias

El centro de Olavarría se llenó de movimiento y color durante la celebración de Halloween. Una multitud de niños, niñas y jóvenes salió a recorrer las calles para participar de la tradicional propuesta de ¿Dulce o truco?, luciendo disfraces de todo tipo.

Tanto la calle Vicente López como Rivadavia estuvieron colmadas de familias y chicos que se sumaron a la iniciativa. Brujas, monstruos, personajes y originales ocurrencias fueron parte de una jornada en la que no faltaron la creatividad y el entusiasmo.

Además, numerosos locales comerciales del centro acompañaron la celebración, abriendo sus puertas y entregando golosinas a quienes se acercaron con sus disfraces.

Con una jornada a pleno sol, Halloween volvió a convocar a una gran cantidad de vecinos en las calles de la ciudad, en una celebración que tuvo a los más pequeños como protagonistas.