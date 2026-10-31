Por Halloween, las ventas de juguetes y cotillón crecieron un 30%



El segundo semestre es clave para la tan golpeada industria del juguete: arranca con el Día del Niño y cierra con Navidad y Reyes. Sin embargo en los últimos años se sumó otra fecha, el 31 de octubre con la celebración de Halloween.



En diálogo con LU9 Mar del Plata, Julián Benítez, Gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, confirmó que las ventas tanto de juguetes como cotillón para la Noche de Brujas, tuvieron un aumento interanual del 30%.



De brujas y juguetes



El crecimiento se refleja en las ventas de calabazas, disfraces y artículos de cotillón que se están masificando cada 31 de octubre. Un oasis para los comerciantes que suelen hacer “su agosto” -literal- para el Día del Niño, fecha que concentra el 60% de las ventas anuales.



Con 71 años de vida, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete -con sede en el barrio porteño de Boedo- nuclea a más de 180 fabricantes de juegos, juguetes, artículos de cotillón y navidad de todo el país.



Sobre la apertura de importaciones, Benítez señaló que el sector “ya hacía rato” que la esperaba, desde diciembre de 2023. Aclaró que la industria nacional “no produce todo lo que ves en una juguetería” sino que se especializa en ciertas categorías, donde “es muy competitiva, siempre que las condiciones sean igualitarias”.



En ese sentido, advirtió que el problema surge con el contrabando u operaciones desleales de subfacturación, algo que complica no sólo a la industria nacional sino también a empresas importadoras que pagan todos sus impuestos.



Cambios de hábitos a la hora de jugar



En relación al avance de la tecnología, Benítez indicó que el uso intensivo de dispositivos hizo que en los últimos años se acortaran las edades de los usuarios de juguetes. Hoy el 40% de la oferta apunta a la primera infancia, el segmento de 0 a 3 años, donde pediatras y oftalmólogos infantiles no recomiendan las pantallas.



Para el Gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara, el fenómeno también responde a “la falta de tiempo para jugar”. Remarcó que los chicos, cuando se los motiva con juegos y juguetes, “responden”. “Los adultos tenemos que hacernos tiempo para armar momentos de juego con los chicos”.