Se inauguraron formalmente las obras en la Escuela Fray Mamerto Esquiú

En la mañana de este viernes el intendente Maximiliano Wesner junto a toda la comunidad dejó formalmente inauguradas las obras de infraestructura realizadas en la Escuela Fray Mamerto Esquiú.

De la actividad participaron el director de la Escuela Secundaria Guillermo Nardín, la directora de la Escuela Primaria Alexia Mentasti, la jefa regional de Educación de Gestión Privada Romina Altafini, el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña, docentes, alumnos y familias.

La jornada se inició con una bendición de las nuevas instalaciones a cargo del padre Marcos. Luego la directora de la Escuela Primaria “Fray Mamerto Esquiú” Alexia Mentasti expresó su agradecimiento por la concreción de estas obras que representan una alegría para toda la comunidad.

“La posibilidad de tener el playón se fue dando de forma natural y obviamente, agradeciendo siempre al Municipio y a todas las personas que lo hicieron posible. Lo que hacíamos era ir del jardín a la escuela, íbamos viendo cada día los avances, sacábamos fotos para mostrarle a todos cómo iba avanzando”, expresó Mentasti.

Al mismo tiempo sostuvo que “es una alegría enorme porque, como decía el padre Marcos, teníamos este sueño y lo pudimos lograr. Siempre la idea es agradecer y seguir pensando cosas para mejorar la escuela, que es lo que hacemos siempre los que estamos a cargo y todos los docentes, toda la comunidad”.

“Y ahora, ver a los chicos esta última semana jugando acá y disfrutando de este espacio, es como decir misión cumplida. Todo el esfuerzo valió la pena. Así que Agradecer siempre a las personas que lo hicieron posible”, concluyó.

Tras las palabras se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa y una posterior recorrida por la institución, en primer lugar por la cocina, donde se ejecutó el recambio completo del piso, la instalación de nuevo mobiliario y el pintado de todos los sectores intervenidos.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron al nuevo playón polideportivo, de 10 x 27 metros, equipado con arcos de fútbol y aros de básquet, que mejora las condiciones para la práctica deportiva y se constituye como un nuevo espacio de encuentro para actividades recreativas, con la participación de los alumnos.

En el exterior de la escuela, además, se construyó un nuevo muro perimetral con portón de acceso sobre calle Río Negro, veredas de ingreso e internas, y una nueva puerta de doble acceso al patio.

Esta inauguración ratifica el compromiso de la gestión del intendente Maximiliano Wesner en el mejoramiento de la infraestructura escolar en distintos establecimientos del Partido de Olavarría, tanto de gestión pública como privada, en pos de garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades, y una educación de calidad para todos.

Las obras surgen de un plan de trabajo elaborado a partir de un relevamiento conjunto entre el Municipio de Olavarría y el Consejo Escolar, que contempla las principales demandas en materia de infraestructura de los establecimientos del distrito.

En este sentido las intervenciones son definidas a partir del diálogo permanente con equipos directivos, quienes aportan su experiencia y conocimiento sobre las necesidades de cada comunidad educativa.