Fútbol Local: Racing ganó en el Buglione Martinese y se adjudicó la Etapa Regular

La Liga de Fútbol de Olavarría completó la Fase Regular de la competencia oficial y se terminaron de definir las posiciones de cara a los Play-Off. Racing fue el que más puntos sumó.

El “Chaira” derrotó 1 a 0 a Espigas en el Buglione Martinese y en la última fecha de la instancia de todos contra todos se aseguró la mejor colocación de la tabla de posiciones y un lugar en la definición del campeonato "Juan Domingo Marinangeli".

El único gol del partido fue obra de Matías Ordozgoiti a los 56´ tras aprovechar una buena jugada colectiva que inició en un lateral y finalizó con Garabento enviando el centro atrás para que el capitán de la “Estrellita” solo tuviera que empujarla al arco vacío.

No pasó mucho en el estadio racinguista, le costó a los dirigidos por Carlos Tavare hacer valer su supremacía a pesar de que Izaguirre había tenido las más claras en el primer tiempo, primero con un débil cabezazo y luego con un remate que Falabella despejó en la línea.

El “Chacarero” con algún disparo lejano fue lo más cerca que estuvo de generar peligro en el cierre de la primera ronda donde logró la 10° colocación de la tabla de posiciones.

Por su parte, Racing llegó a las 27 unidades y no necesitó de esperar el resultado en Villa Alfredo Fortabat para quedarse con el puesto de privilegio.

Loma Negra y Ferro, además, también llegaban con chances del “1”, pero terminaron empatando 4 a 4.

Gabriel Rivas, Pehuén Valenzuela, Miqueas Molina y Ramón Galotti marcaron para el “Carbonero” que jugó casi todo el segundo tiempo con dos jugadores menos y en el “Celeste”, los goleadores fueron Braian Tello por duplicado, Lautaro Sasali y Federico Steimbach en una de las últimas jugadas del partido.

Síntesis Racing – Espigas:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Darío Vidovi

Racing (1): Nicolás Arista; Facundo Tucker, Gonzalo Izaguirre, Juan Wagner (A. Palmieri), Bernardo Pérez Ramírez; Alejandro Cataldi Vitale, Manuel Scacheri, Matías Ordozgoiti, Nadir Hadad (P. Mujica); Uriel Mormando (Q. Marín), Román Garabento (F. Kolman). DT- Carlos Tavare

Espigas (0): Santiago Mónaco; Bautista Burghini, Juan Basterrica (L. Cantero), Juan Falabella, Felipe Barraza; Ángel Basualdo, Gian Franco Di Tommaso, Agustín Méndez (A. Chazarreta), Nelson Mancuello; Agustín Juárez (A. Guzmán), Mateo Pino. DT- Pablo Burghini

Amonestados: Garabento, Pérez Ramírez (RAC); Falabella, Barraza, Basualdo, Di Tommaso (Esp.)

Expulsados: Mancuello, Guzmán (Esp.)

Goles: 11´ ST Matías Ordozgoiti (RAC)