Presentaron un Proyecto de Ley de Prevención y Regulación de las Apuestas en Línea



En la mañana de este sábado, ante un Salón Rivadavia repleto, se presentó un proyecto de ley para prevenir la ludopatía y regular las apuestas en línea.



La iniciativa es impulsada por los diputados provinciales Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, quienes arribaron a la ciudad para explicar sus alcances y abordar junto al público presente esta problemática que afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes.



Además de los legisladores, encabezaron la jornada el intendente Maximiliano Wesner, su par de Azul Nelson Sombra, y la jefa de gabinete Mercedes Landívar.



Estuvieron presentes funcionarios de ambos municipios; autoridades del área de Educación; representantes de clubes de la ciudad; concejales; docentes, directivos y estudiantes de diversas escuelas; además de referentes del ámbito judicial, Colegio de Abogados, instituciones intermedias y público en general.



Bajo el lema “Las apuestas no son un juego”, el proyecto -que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados Bonaerense- tiene como objetivo establecer un régimen integral de prevención de la ludopatía y la regulación de las apuestas en línea.



Incluye medidas de protección especialmente para niñas, niños y adolescentes, instrumentos para la prevención de la ludopatía, y un esquema de control y sanciones para aquellas plataformas que no cumplan con la normativa, en caso de entrar en vigencia. También busca establecer el abordaje de los riesgos y daños asociados a las apuestas en línea, y regular su acceso, funcionamiento, publicidad, promoción y patrocinio.



Otra de las intenciones que persigue este expediente es el de destinar recursos provenientes de la actividad al financiamiento de políticas sanitarias, comunitarias y deportivas en la provincia de Buenos Aires.



El primero en tomar la palabra fue el intendente Maximiliano Wesner, quien agradeció la presencia de los legisladores en el centro de la provincia para dar a conocer el proyecto.



“Es clave entender y poder concientizar que las apuestas realmente no son un juego, por eso celebro la sintonía que han tenido desde la Legislatura y el bloque Unión por la Patria para interpretar esto y poder plasmar en un proyecto de ley esta temática que, sin lugar a dudas, atrapa, acecha la salud mental y destruye las familias en términos económicos y sociales” consideró.

Cabe destacar que con la obtención de recursos económicos provenientes de la actividad se propone crear dos fondos: el primero es el “Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciber Ludopatía”; y el segundo es el “Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo”.



En el caso del primero, se obliga a las empresas licenciatarias a pagar un 100% de la plata que gastan en publicidad. De lo recaudado se propone repartir el 70% entre los municipios y el 30% restante al Ministerio de Salud provincial. Con respecto al segundo, la ley establece que las licenciatarias paguen todos los meses un 3% de la totalidad de los premios obtenidos por las apuestas en línea (se estima una recaudación de 70 mil millones de pesos).



Al respecto, Wesner destacó la importancia de destinar fondos para abordar esta problemática, y remarcó que una parte de ellos irá destinada “a nuestros clubes y entidades de bien público, que son el alma institucional y el verdadero lugar donde tienen que estar los pibes”.



Específicamente, el 85% de lo recaudado irá a los clubes de barrio, asociaciones civiles, centros culturales y sociedades de fomento. Mientras que el 15% restante será destinado a becar a deportistas bonaerenses de alto rendimiento.



“Una adicción sin sustancia”



En su exposición, la diputada Micaela Olivetto se abocó a explicar los alcances del proyecto y a definir el universo de las apuestas en línea. Para ello, hizo un poco de historia y puntualizó en los peligros del juego en línea desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y lugar.



“Apostar es una adicción, que desde la virtualidad lleva menos tiempo convertirse en un consumo problemático. Los estudios dicen que mientras a un adulto le lleva 6 o 7 años construir el consumo problemático, a un joven le lleva tan solo 2” graficó.



Asimismo, enumeró sus tres características: “No requiere la presencialidad, no tiene sustancia y tiene la trampa de la promesa de ganar plata”.



Un reciente estudio realizado por la SEDRONAR (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina) reveló que el 26,2% de los estudiantes secundarios participó en apuestas con dinero durante el último año; de esa cifra, un 22% pertenece a alumnos bonaerenses.



Además, el informe también advierte sobre lamentables consecuencias vinculadas a las apuestas en línea como endeudamiento familiar, problemas de salud mental, y dificultades en el rendimiento escolar.



“Hace un tiempo cuando nosotros pensábamos en las apuestas, o en el mal llamado ‘juego’, pensábamos en los casinos o en esos lugares lujosos y grandes a los que quizás vamos cuando estamos de vacaciones, donde nos recibe gente de traje. Allí hay una barrera física, que implica que nos traslademos hacia un lugar determinado y, además, tengamos que mostrar un DNI, ya que si sos menor no podés entrar. Pero lo que nosotros queremos problematizar acá es el mundo de las apuestas virtuales” expresó la legisladora provincial.



Añadió que “en los 2000, y no es casual, se empezaron a instalar los bingos en las localidades, lo cual achicó un poco más la barrera territorial y también se amplió el público que podía ir a apostar. Pero siempre desde la presencialidad”.



“En el 2018 en la Provincia, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, en el marco de una ley impositiva se introduce un título sin el debate que merecía, vinculado a la habilitación de las apuestas en línea. Esa normativa carecía de restricciones y autorizaba, básicamente, la instalación de un casino dentro de cada celular” continuó. Es en ese contexto que el proyecto de ley pretende establecer un marco regulatorio frente a este vacío.



El proyecto de ley le exige a las plataformas:



-Realizar verificación facial cada vez que una persona inicie sesión. Esto controlará que no haya menores de edad apostando en estas aplicaciones.

-Mostrar en pantalla el monto apostado por los usuarios constantemente y cerrar su sesión automáticamente si ya pasó más de una hora en actividad.

-Bloquear el ingreso de la persona si apostó 3 veces en un día.



El proyecto de ley le prohíbe a las plataformas:



-Realizar propaganda sin autorización previa del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la PBA.

-Publicitar en la vía pública y dirigirse a menores de edad.

-Ofrecer bonos de bienvenida para fomentar la sumatoria de apostadores.

-Utilizar la palabra “juego” para referirse a lo que verdaderamente son, que es “apuestas en línea".

-Utilizar elementos publicitarios que hagan que las apuestas parezcan un juego, sean vinculadas al éxito personal o a una solución económica rápida.

