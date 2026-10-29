Volvió a ganar Ferro de Pico y es el primer semifinalista en la Pampeana Sur

Fuente: La Reforma de Pico

Ferro Carril Oeste de General Pico derrotó este miércoles por la noche 1-0 a All Boys de Trenel en el estadio "José Gago" y consiguió el pasaje a las semifinales de la Región Pampeana Bonaerense Sur del Torneo Regional Federal Amateur. Con el triunfo de la ida y la victoria en la revancha, el Verde se quedó con la serie por un global de 2-0 y continúa en carrera por el ascenso.

El conjunto dirigido por Carlos Lovera fue protagonista desde el comienzo, manejó la pelota y generó varias oportunidades claras para abrir el marcador durante la primera etapa.

La diferencia llegó en la segunda parte, cuando Esteban Camerlinckx aprovechó una buena acción colectiva para empujar la pelota al fondo de la red. Después del gol, Ferro se ordenó defensivamente, controló los intentos de su rival y también encontró espacios para salir de contraataque.